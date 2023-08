1256. Handel mit Betäubungsmittel – Sendling

Im Rahmen von Ermittlungen der Erdinger Kriminalpolizei wurde bekannt, dass bis dato noch unbekannte Täter aus einem Einzelhandelsgeschäft in Sendling heraus, Betäubungsmittel verkaufen sollten.

Dieser Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmittel konnte im weiteren Verlauf durch Ermittlungen des Kommissariat 82 (Rauschgifthandel) der Münchner Kriminalpolizei verifiziert werden.

Am Donnerstag, den 27.07.2023, konnte schließlich einer der Tatverdächtigen, ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München, durch Unterstützungskräfte des Landeskriminalamtes festgenommen werden.

Daraufhin wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I Durchsuchungsbeschlüsse für die Geschäftsräume und mehrere Wohnungen in München vollzogen.

Hierbei konnten mehr als 800 g Kokain, knapp 19 kg Marihuana und Haschisch, sowie eine scharfe Schusswaffe und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt werden.

Gegen den 43-jährigen Festgenommenen wurde mittlerweile Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I erlassen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der Inhaber des Einzelhandelsgeschäftes, ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München, befindet sich seither auf der Flucht. Nach ihm wird nun intensiv gefahndet.

Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 82 dauern an.

1257. Schwerer Raub – Bogenhausen

Am Samstag, 29.07.2023, gegen 22:45 Uhr, wurde der Polizeinotruf von einem Zeugen über eine verletzte Person im U-Bahnhof Böhmerwaldplatz informiert. Die sofort zum U-Bahnhof beorderten Einsatzkräfte stellten vor Ort einen schwerverletzten 42-Jährigen mit Wohnsitz in München fest. Aufgrund der Verletzungen war keine Befragung der Person möglich. Er wurde vor Ort vom hinzugerufenen Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden diverse Prellungen und Hämatome am Oberkörper sowie im Kopfbereich festgestellt.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass eine größere Personengruppe aus Jugendlichen den 42-Jährigen vor Ort abgepasst hatten. Anschließend schlugen sie ihn mit äußerster Brutalität nieder und traten dabei auch gegen den Kopf des 42-Jährigen obwohl dieser bereits am Boden lag. Währenddessen wurden ihm auch persönliche Gegenstände abgenommen. Die Tätergruppe konnte im Anschluss unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen wegen schwerem Raub übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Böhmerwaldplatz (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1258. Gefährliche Körperverletzung – Berg am Laim

Am Montag, 31.07.2023, befanden sich ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger mit Wohnsitzen in München am Münchner Hauptbahnhof. Dort lernten die beiden einen 49-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg sowie eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München kennen. Im weiteren Verlauf begab sich die Gruppe in die Wohnung der 35-Jährigen um dort gemeinsam zu feiern.

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, 01.08.2023, kam es aus bislang ungeklärten Umständen zu einem verbalen Streit, in dem der 22-Jährige und 18-Jährige den 49-Jährigen zum Verlassen der Wohnung aufforderten. Nachdem dieser der Aufforderung nicht nachkam, mündete der Streit in eine Bedrohung und Körperverletzung mit einem Messer. Dabei ging der 22-Jährige auf den 49-Jährigen los. Infolge dessen erlitt der 49-Jährige leichte Verletzungen. Daraufhin rief die 35-Jährige über den Notruf die Polizei.

Während der polizeilichen Aufnahme konnte in der Wohnung eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Diese konnten dem 18-Jährigen und 22-Jährigen zugeordnet werden.

Alle Beteiligten wurden nach der Sachbearbeitung vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung, Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz werden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1259. Verkehrsunfall nach erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung – Schwanthalerhöhe

Bereits am Mittwoch, 07.05.2023, kam es im Trappentreutunnel zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine 38-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Toyota den Tunnel in südlicher Fahrtrichtung. Im Auto befanden sich ihre zwei Kinder (3 und 8 Jahre). Im Tunnel kam sie von der Fahrbahn ab und schrammte am Randstein sowie an der Leitplanke circa 160 Meter entlang. Alle Fahrzeuginsassen blieben dabei unverletzt.

Der Pkw erlitt dabei einen Totalschaden in Höhe von circa 30.000.- Euro. Der Schaden an Randstein und Leitplanke beläuft sich auf circa 1.000.- Euro.

Eine Auswertung der Videoaufnahmen im Tunnel ergab, dass das Fahrzeug zur Unfallzeit mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Ein anschließend in Auftrag gegebenes Gutachten ergab eine tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit, nach Abzug der Toleranz, von 179 km/h bei erlaubten 60 km/h.

Die 38-Jährige erwartet nun nach vorsätzlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 119 km/h sowie weiterer Verkehrsordnungswidrigkeiten ein Bußgeld in Höhe von über 1.600.- Euro, zwei Punkten sowie drei Monate Fahrverbot.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

1260. Größerer Polizeieinsatz – Trudering

Am Montag, 31.07.2023, gegen 18:10 Uhr, wurden von Passanten mehrere Schussgeräusche wahrgenommen, die offensichtlich im Bereich des Stahlgruberrings 13 abgegeben worden sind. Nachdem ein Zeuge im zweiten Obergeschoss des Gebäudes eine Person beobachtet hatte, welche eine Schusswaffe aus dem Fenster hielt, verständigte dieser die Polizei.

Sofort wurden zahlreiche Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Das Zimmer konnte durch die eintreffenden Kräfte lokalisiert und gewaltsam geöffnet werden. In der Räumlichkeit konnten Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in dem Zimmer.

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in Niedersachsen in Begleitung seiner Partnerin beim Verlassen des Anwesens kontrolliert und festgenommen werden. In einem mitgeführten Koffer konnte die vermeintliche Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt werden Hierbei handelt es sich um eine Schreckschusswaffe.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurde festgestellt, dass gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl vorlag, der jedoch durch Zahlung einer Geldleistung abwendbar war. Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde der Tatverdächtige dementsprechend von der Polizeiinspektion aus entlassen.

1261. Abschlussbilanz zum Schwerpunkteinsatz der Polizei in Riem und Neuperlach von Dienstag, 11.07.2023, bis Sonntag, 30.07.2023

-siehe Pressebericht vom 06.07.2023, Nr. 1097

Am Sonntag, 30.07.2023, ging der seit dem Frühjahr geplante Schwerpunkteinsatz der Polizei in den Bereichen Riem/Messestadt und Neuperlach zu Ende. Nach einem Anstieg von Straftaten in bestimmten Kriminalitätsbereichen im letzten halben Jahr war dieser Einsatz eine konzeptionelle präventive Reaktion der Münchner Polizei, um die Zahl solcher Taten dort zu reduzieren und um dadurch das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern.

Bei den Delikten handelte es sich primär um Sachbeschädigungen, begleitet auch von Ordnungswidrigkeiten wie Ruhestörungen, aber es waren auch schwerwiegendere Taten wie Körperverletzungs- und Raubdelikte darunter. Aus diesem Grund zeigte die Polizei in den betroffenen Gebieten während der Dauer des Schwerpunkteinsatzes eine deutlich gesteigerte Präsenz. Neben Einheiten der Bereitschaftspolizei zusammen mit Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektionen 24 (Neuperlach) und 25 (Trudering-Riem), nahmen auch die Diensthundestaffel und die Reiterstaffel an dem Einsatz teil. Zudem fuhren Beamtinnen und Beamte der Fahrradstaffel Streife in den betroffenen Gebieten. Im Schnitt waren an den Einsatztagen jeweils zusätzlich 30 Einsatzkräfte der Polizei eingesetzt.

Insgesamt wurden während des Schwerpunkteinsatzes 548 zusätzliche Kontrollen von Personen durchgeführt. Dabei wurden unter anderem 33 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (beinhaltet auch einen illegalen Handel) und 2 Verstöße gegen das Waffengesetz aufgedeckt und zur Anzeige gebracht. Die Tatverdächtigen waren zwischen 16 und 47 Jahre alt (Drei davon waren Frauen und 29 waren Männer).

An drei Tagen richtete das Kommissariat 105 (Opferschutz und Prävention) Infostände im Bereich des PEP und der Riem Arcaden ein, um alle Interessierten über Präventions- und Hilfsangebote seitens des Polizeipräsidiums München zu informieren. Auch diese Informationsangebote zählten zu dem ganzheitlichen Konzept des Einsatzes, in dem nicht nur die Unterbindung von Straftaten und damit eine Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls für Anwohner im Vordergrund stand, sondern auch die Aufklärung darüber, wie man sich vor Straftaten schützen kann und sich in kritischen Situationen verhalten soll.

Ein weiterer Baustein war die von der Strategieabteilung für Kriminalprävention ins Leben gerufene Veranstaltung „Perspektiven schaffen“, eine Jobmesse, welche am Dienstag, 25.07.2023, vor den Riem Arcaden stattfand. Junge Menschen haben es oft schwer sich auf dem großen Berufsmarkt zu orientieren und die für sie beste Wahl zu treffen. Ihre Familien und die Schulen können sie bei dieser für einen erfüllten und erfolgreichen Lebensweg elementaren Entscheidung nicht immer ausreichend unterstützen und beraten. Aus diesem Grund wollte die Polizei hier einen Beitrag zur besseren Orientierung von jungen Menschen in Ausbildung und Beruf leisten und damit Akzente gegen eine mögliche Perspektivlosigkeit setzen. So präsentierten neben der Polizei München, noch zahlreiche weitere Organisationen und Unternehmen Ausbildungsmöglichkeiten. Darunter befanden sich u.a. die Landeshauptstadt München, die Bundeswehr, die Bundespolizei, der Zoll, die Handwerkskammer, die Messe München und die Riem Arcaden. Trotz unbeständigem Wetter fand die Veranstaltung regen Zulauf von mehreren Hundert interessierten Schülerinnen und Schülern sowie deren Angehörigen und ergab gewinnbringende Gespräche zwischen Schulabgängern und Arbeitgebern.

1261. ABSAGE: Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München am 11.08.2023 – Schwabing

-siehe Pressebericht vom 17.04.2023, Nr. 623

-siehe Pressebericht vom 18.04.2023, Nr. 629

Die gemeinsame Fahrradcodieraktion des ADFC und der Polizei München, welche am Freitag, den 11.08.2023, in der Zeit von 13:00 Uhr – 18:00 Uhr, in der Georg-Birk-Straße 13 geplant war, muss leider abgesagt werden.

Eine weitere Codieraktion im Bereich des Polizeipräsidiums München am Freitag, 13. Oktober 2023, in der Zeit von 11:00 Uhr – 16.00 Uhr, am Willy-Brandt-Platz bei den Riem Arcaden findet wie gewohnt statt.