REGENSBURG. Am Freitagnachmittag sollen zwei Frauen und zwei Männer gemeinschaftlich zwei Ladendiebstähle begangen haben. Die vier Personen sind in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am 28. Juli 2023 gegen 15:00 Uhr verständigten Mitarbeiter eines Modegeschäfts aus dem südlichen Innenstadtbereich die Polizei. Mitarbeiter beobachteten zuvor einen Ladendiebstahl und versuchten, die Personen festzuhalten. Dies gelang nicht, aber sie gingen den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei nach. Die Polizei nahm die Personen in der Nähe vorläufig fest. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die vier Personen zusammengewirkt haben, um den Diebstahl zu ermöglichen. Außerdem ging diesem Diebstahl ein weiterer in einem anderen Modegeschäft voraus.

Der Wert der gestohlenen Kleidungsstücke liegt nach ersten Ermittlungen bei etwa 400 Euro. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine 23-jährige und eine 49-jährige Frau, sowie um einen 36-jährigen und einen 49-jährigen Mann. Alle vier haben im Inland keinen Wohnsitz.

Zwischenzeitlich ist nach Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg durch den Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Bandendiebstahls erlassen worden. Die Personen wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Zudem ermittelt die Polizei gegen den 36-Jährigen wegen Beleidigung. Noch bevor die Polizei vor Ort war, soll der Mann einem Angestellten des Modegeschäfts mehrfach ins Gesicht gespuckt haben. Bei der Anzeigenaufnahme beleidigte der Mann zudem einen Polizeibeamten verbal.