CHIEMING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Samstag, 29. Juli 2023, wurde durch das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizei Traunstein in Chieming eine größere Menge Marihuana-Pflanzen sichergestellt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun gegen einen 63-jährigen Chieminger, dieser sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Samstag, den 29. Juli 2023, konnten aufmerksame Polizeibeamte der PI Traunstein vor der Wohnungstüre eines 63-jährigen Chiemingers eine große Marihuana-Pflanze feststellen.

Aufgrund des dringenden Verdachtes eines Betäubungsmittelverstoßes wurden nach Anordnung durch den zuständigen Staatsanwalt wegen Gefahr im Verzug am darauffolgenden Morgen durch Beamte des Rauschgiftkommissariats K4 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen an der Örtlichkeit durchgeführt. Diese wurden unterstützt durch Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD), der GPI Piding und der PI Traunstein sowie durch einen Diensthundeführer und eine Streife der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunstein.

Hierbei wurde mit 144 Marihuana-Pflanzen bei einer Höhe von bis zu einem Meter sowie weiteren Cannabis-Pflanzenmaterialien eine erhebliche Menge illegaler Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Aufgrund der Menge der sichergestellten Betäubungsmittel wurde der 63-jährige Beschuldigte noch am selben Tag der Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Rosenheim vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der 63-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Gegen ihn ermitteln nun die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein sowie das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein.