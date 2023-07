KETTERSHAUSEN/BABENHAUSEN Beim Überqueren einer außerorts befindlichen Kreuzung übersah eine 52 jährige Radfahrerin am gestrigen Montag gegen 12:20 Uhr, einen vorfahrtsberechtigen Pkw. Die Fahrradfahrerin, welche ohne Helm unterwegs war, befuhr den Radweg von Babenhausen in Richtung Kettershausen. Auf Höhe Bebenhausen übersah sie den von rechts kommenden Pkw-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beim diesem Zusammenstoß schlug die Radlerin mit ihrem Kopf gegen die Windschutzscheibe, sodass diese zerbrach. Die Radfahrerin erlitt hierbei schwerste Kopfverletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in das BWK Ulm geflogen. Der 58jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. (PI Memmingen)