1791 - Diebstahl eines hochwertigen Autos

Königsbrunn - In der Nacht auf heute (31.07.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 20.00 Uhr und 04.00 Uhr in der Blumenallee ein Auto.

Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen BWM X5 mit Kennzeichen A-JI1997. Der Wert des Autos bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 zu melden.

1792 - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Aindling - Am Sonntag (30.07.2023) ereignete sich in Arnhofen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Etwa gegen 18.45 Uhr befuhr eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Geisbergstraße. An der Einmündung zur Hofmarkstraße blieb die Verkehrsteilnehmerin stehen, um dem Querverkehr Vorrang zu gewähren

Hierbei übersah sie offensichtlich einen 16-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad, der die Hofmarkstraße in Richtung Hausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte der 16-Jährige von seinem Kleinkraftrad und wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg verbracht.

Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

1793 - Sturz vom E-Scooter

Nördlingen - Heute (31.07.2023) um kurz nach Mitternacht, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem E-Scooter die Straße, Am Hohlen Schänzle.

Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte, so dass er eine Fraktur am Mittelfinger, eine Beule am Kopf und mehrere Schürfwunden erlitt. Den Grund für den Sturz stellten die Polizisten relativ schnell fest, der Mann hatte ein Alkoholwert von knapp über 1 Promille.

Bei dem Mann, der in einem Krankenhaus ärztlich versorgt wurde, wurde ein Blutentnahme angeordnet und er erhält nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

1794 - Polizeibeamte angegriffen

Schwabmünchen - Am Sonntag (30.07.2023) wurde eine Polizeistreife gegen 08:20 Uhr in den Hafnergraben gerufen. Dort war es zuvor zu einem Streit zwischen Eheleuten gekommen, da der Mann in alkoholisiertem Zustand mit dem Auto wegfahren wollte, was seine Frau zu verhindern versuchte.

Während der Sachverhaltsabklärung schlug der Mann unvermittelt in Richtung des Kopfes eines Beamten, der aber zurückweichen konnte und daher nur im Bereich des Oberkörpers getroffen wurde. Der Angreifer wurde daraufhin überwältigt, gefesselt und in den Streifenwagen verbracht, wo er erneut versuchte mit den Beinen nach den Polizeibeamten zu treten, die jedoch ausweichen konnten. Auf der anschließenden Fahrt zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest mussten weitere Angriffe durch Kopfstöße mittels Fixierung unterbunden werden. Ein Alkoholtest wurde von dem offensichtlich alkoholisierten Mann verweigert.

Durch die Auseinandersetzung wurde ein Beamter leicht am Arm verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1795 - Radfahrer verursacht Unfall auf Gehweg

Donauwörth - Am Samstag (29.07.2023), befuhr ein 38-jähriger Mann um 15.55 Uhr verbotswidrig mit seinem Fahrrad den Gehweg in der Reichsstraße - dies auch noch entgegen der Fahrtrichtung.

Auf Höhe der Einmündung zur Mangoldstraße prallte der Radler frontal in die Beifahrertüre des wartenden Pkw einer 45-jährigen Donauwörtherin. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Der Radler gab den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu ein.

Er wurde mit 55 EUR gebührenpflichtig verwarnt. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.