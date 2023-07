KARLSFELD, LKRS.DACHAU.Ein Unbekannter folgte am vergangenen Samstag einem Mädchen in eine öffentliche Toilette am Karlsfelder See und berührte es unsittlich. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 12:30 Uhr hatte die Achtjährige die Toilettenanlage an der Hochstraße betreten, als ein Unbekannter an sie herantrat und sie offensichtlich aus sexuellen Motiven heraus berührte. Zudem forderte er das Mädchen auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Einen ebenfalls achtjährigen Begleiter des Opfers hatte der Tatverdächtige nach bisherigen Erkenntnissen zuvor gezielt abgelenkt.

In einem günstigen Moment konnten die Kinder aus der Toilette flüchten und sich Erwachsenen anvertrauen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkam der Täter unerkannt.

Einer Beschreibung der Kinder zufolge ist der Verdächtige zwischen 20 und 40 Jahre alt, etwa 175cm groß, hatte schwarze glatte Haare und eine normale Statur. Der Mann hatte helle Hautfarbe, trug keinen Bart, hatte braune Augen und schwarze Augenbrauen. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet etwaige Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.