ROSSBACH, LKR. ROTTAL-INN. Der Polizeiinspektion Pfarrkirchen wurde ein weiterer Einbruchsdiebstahl gemeldet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Passau werden mit Hochdruck geführt. Die Polizei zeigt in der Region erhöhte Präsenz.

Am 28.07.2023, zwischen 11:00 Uhr und 22:30 Uhr, gelangte ein bislang Unbekannter in Abwesenheit der Bewohner vermutlich über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Münchsdorf, Am Schloßfeld. Er durchsuchte mehrere Räume und entwendete Bargeld in Höhe eines mittleren 5-stelligen Betrages sowie verschiedene Sammlerutensilien im Wert eines niedrigen 5-stelligen Betrages. Anschließend entfernte er sich unerkannt.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet im Zusammenhang mit diesem und den zurückliegenden Einbrüchen um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel.: 0851/9511-0. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen hilfreich sein.

Veröffentlicht am 31.07.2023, 13:40 Uhr