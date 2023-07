LANDSHUT. Am Samstag, 29.07.2023, kam es gegen 19.30 Uhr in einem Landshuter Kaufhaus zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine 17-Jährige. Der Tatverdächtige konnte vor Ort von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden.

Nachdem sich die 17-Jährige in dem Landshuter Kaufhaus bei einem dort beschäftigten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zunächst nach den Toiletten erkundigte, begleitete der 23-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter sie erst zu den Personaltoiletten und ging anschließend mit der Kundin in einen Büroraum, wo er sie unsittlich berührt und versucht haben soll, sie zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Nachdem sich die Frau wehrte, soll der 23-Jährige von ihr abgelassen haben und sie konnte daraufhin das Büro verlassen. Die Frau blieb äußerlich unverletzt.

Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln nun gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 31.07.2023, 13.55 Uhr