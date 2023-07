LANDAU A. D. ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag, 29.07.2023, kam es gegen 05.00 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine 25-jährige Frau. Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat von einer Polizeistreife festgenommen.

Gegen 05.00 Uhr alarmierte die Frau über Notruf die Einsatzkräfte, da jemand an der Wohnungstüre sei und nach vergeblichem Klingeln und Klopfen sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung der Frau verschaffte. Der Mann soll dabei unvermittelt auf die 25-Jährige losgegangen sein und sexuelle Handlungen an ihr ausgeführt haben. Aufgrund der Gegenwehr gelang es der Frau jedoch sich loszureißen und sich schließlich bei einem Nachbarn in Sicherheit bringen.

Der 37-jährige Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Hierbei leistete hierbei Widerstand, sodass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde gegen den Mann zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung erlassen. Er befindet sich seit Sonntag, 30.07.2023, in Untersuchungshaft. Motiv und Hintergründe der Tat, insbesondere ob zwischen dem Tatverdächtigen und der Frau eine Vorbeziehung bestand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 13.35 Uhr