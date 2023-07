Mehrere Wohnungen in Mehrfamilienhaus angegangen - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Wochenendes ist ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen und hat insgesamt drei Wohnungen gewaltsam geöffnet. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ist der Unbekannte zwischen Samstag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 16:20 Uhr, in das Mehrfamilienhaus in der Cranachstraße eingestiegen und hat die dortigen Wohnungen durchsucht. Im Anschluss flüchtete er mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise von Zeugen unter Tel. 06021/857-1733.



47-Jähriger durch drei Unbekannte angegangen - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntagnachmittag ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und drei Unbekannten gekommen. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach kam es zwischen den drei Unbekannten und dem 47-Jährigen gegen 17:10 Uhr am Kapuzinerplatz zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf die Täter den Geschädigten geschlagen und auch getreten haben sollen. Im Anschluss seien diese geflüchtet. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten auch den Polizeinotruf. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig zum Arzt.



Die drei Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

alle ca. 40 Jahre alt

alle dunkle kurze Haare

ein Täter trug ein hellblaues T-Shirt

die zwei anderen Täter trugen dunkle T-Shirts

ein Täter hatte einen schwarzen Rucksack und To-Go- Essensboxen dabei

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.



54-Jährige von Hund gebissen - Wer kann Hinweise geben

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Eine 54-Jährige ist bereits am 05. Juli von einem Hund gebissen worden. Im Anschluss entfernte sich das Tier in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die 54-Jährige befand sich mit ihren beiden Hunden am 05. Juli, gegen 13:30 Uhr, in der Hefner-Alteneck-Straße, als kurz vor ihrem Wohnhaus ein fremder Hund auf sie zu rannte. Als die Frau ihre Hündin auf den Arm nehmen wollte, biss der andere Hund ihr in die Hand. Im Anschluss entfernte er sich wieder. Ein Besitzer des Hundes war nicht in der Nähe.

Der Hund kann wie folgt beschrieben werden:

Mischling

ähnlich einem Labrador

schwarz mit weißem Fleck auf der Brust

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Donnerstag, zwischen 05:45 Uhr und 14:55 Uhr, wurde ein auf einem Firmenparkparkplatz in der Großostheimer Straße 198 ein geparkter BMW angefahren.



STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, wurde in der Obernburger Straße ein geparkter Audi im Bereich des Außenspiegels angefahren.



MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße am dortigen REWE-Markt ein geparkter Opel angefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, OT STRÖTZBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Samstag, 15:30 Uhr, wurde in der Womburgstraße ein geparkter VW im Bereich des Heck beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 01:00 Uhr, wurden am Fußballplatz in der Bachstraße zwei E-Bikes entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.