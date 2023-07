SCHWEINFURT. Am Samstag drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung ein und entwendete Bargeld. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen.



Am Samstag zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr war ein bislang unbekannter Täter in der Tilsitstraße gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses gelangt. Der gesuchte Dieb durchwühlte sämtliche Schubladen und Schränke und entwendete aus einer Geldkassette Bargeld. Der Beuteschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.



Die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.