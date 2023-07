1250. Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern; eine Person verletzt – Grasbrunn

Am Sonntag, 30.07.2023, gegen 18:30 Uhr, befuhren ein 13-Jähriger und ein 12-Jähriger, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München, den Radweg zwischen Neukeferloh und Grasbrunn in Richtung Neukeferloh. Hierbei fuhr der 12-Jährige unmittelbar hinter dem 13-Jährigen.

Aus bislang ungeklärter Ursache bremste der 13-Jährige woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem 12-Jährigen kam. Dieser stürzte daraufhin. Nach aktuellem Stand wurde der 12-Jährige leicht verletzt und sein Fahrrad leicht beschädigt.

Die Straße war gesperrt worden, weil ein Rettungshubschrauber zum Unfallort geschickt worden war, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kam. Letztendlich konnte der 12-Jährige aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 13-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1251. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Geldautomaten – Hauptbahnhof

Am Montag, 26.06.2023, gegen 09:00 Uhr, hielt sich ein zum Tatzeitpunkt 17-Jähriger, mit Wohnsitz in München im Bereich des Münchner Hauptbahnhofes auf. Dort wurde er von einem 42-Jährigen, ebenfalls aus München, in ein Gespräch verwickelt, während der 17-Jährige an einem Geldautomaten stand um dort Geld abzuheben. Der 42-jährige Tatverdächtige entnahm die Geldscheine des 17-Jährigen aus dem Ausgabefach und flüchtete unter einem Vorwand.

Durch Ermittlungen des Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte) konnten Hinweise auf den Tatverdächtigen erlangt werden. Insbesondere durch diese konnte er identifiziert werden. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in anderer Sache in Haft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1252. Versuchter Einbruch in Kraftfahrzeug; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 30.07.2023, gegen 11:00 Uhr, wurde von aufmerksamen Passanten beobachtet, wie der zunächst unbekannte Täter versuchte, mit den Händen die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw nach unten zu drücken. Nachdem im Pkw offen Kleingeld lag, sprach der Passant den unbekannten Täter an und informierte in der Folge die Polizei.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort von den eintreffenden Beamten festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 44-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde der Tatverdächtige nach erfolgter Sachbearbeitung der Haftanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54 der Münchner Kriminalpolizei.

1253. Diebstahl von Motorrollern; zwei Tatverdächtige festgenommen – Neuperlach

Am Sonntag, 30.07.2023, gegen 11:45 Uhr, wurden Jugendliche von einem Passanten beobachtet, wie sie sich an einem abgestellten Motorroller zu schaffen machten. Der Passant verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Sofort wurden mehrere Streifen zu der Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich noch vor Eintreffen der Streifen, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung auf zwei Motorrollern fahrend angetroffen und angehalten werden. Einer der beiden Motorroller war aufgebrochen und zuvor entwendet worden.

Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 19-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden beide den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 54 der Münchner Kriminalpolizei.

1254. Diebstahl aus geparkten Kraftfahrzeugen – Schwabing-Freimann

Am Montag, 31.07.2023, gegen 02:30 Uhr, meldete sich ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf. Er teilte mit, dass er in der Marcel-Breuer-Straße ein aufgebrochenes Taxi festgestellt hatte und ihm zeitgleich zwei dunkel gekleidete Personen entgegen gekommen waren.

Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei zum Einsatzort entsandt. Im Rahmen der Fahndung konnten in der Nähe weitere aufgebrochene Taxifahrzeuge festgestellt werden.

Zivile Polizeistreifen der Inspektionen 41 (Laim) und 44 (Moosach) konnten einen polizeibekannten 13-Jährigen im Rahmen der Fahndung antreffen, welcher eine Tasche mit Münzgeld als mögliches Diebesgut mit sich führte. Außerdem konnte sein Schuhprofil erfolgreich mit festgestellten Abdrücken am Tatort verglichen werden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Personalien zweier möglicher Komplizen (ebenfalls jeweils 13 Jahre alt) in Erfahrung gebracht werden.

An den Tatorten wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 54 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1255. Person nach Badeunfall im Krankenhaus verstorben – Neuperlach

-siehe Medieninformation vom 19.07.2023, Nr. 1187

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 17.07.2023, am Riemer See zu einem Badeunfall eines 72-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher nach erfolgreicher Reanimation anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der 72-Jährige ist an den Folgen des Badeunfalls am Donnerstag, 27.07.2023, im Krankenhaus verstorben.