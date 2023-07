Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Am Samstag gerieten drei Männer in Streit, wobei ein 52-Jähriger mit einem Beistelltisch und einem Messer auf seine 35 und 36 Jahre alten Kontrahenten losging. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Angreifer.

Am Samstagabend befanden sich die Männer in der Wohnung des 36-Jährigen. Ein Streit zwischen den rumänischen Gastarbeitern entwickelte sich zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung: Der 52-Jährige nahm einen Beistelltisch und schlug damit den 35-Jährigen, der eine Kopfplatzwunde erlitt. Anschließend schnappte er sich ein Küchenmesser und ging damit auf den 36-Jährigen los. Ein Zeuge konnte den Angriff verhindern. Der 36-Jährige erlitt schon vorab eine Bisswunde bei der Auseinandersetzung. Der 52-Jährige zog sich einen Mittelhand- und Rippenbruch zu. Eine Streife der Polizei Neustadt bei Coburg kam vor Ort und nahm den Angreifer fest. Die Verletzungen der drei Beteiligten mussten medizinisch versorgt werden. Im weiteren Verlauf übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen.

Der 52-Jährige wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den Mann erließ. Er wurde im Anschluss an die Vorführung in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbracht.