KIRCHROTH, LKR. STRAUBING-BOGEN. 37-Jähriger beim Einschleusen von zwei Personen auf der Autobahn A3 festgenommen. Haftbefehl wurde erlassen.

Am 30.07.2023, gegen 03.30 Uhr, fiel einer Streife der Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth ein Seat auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Regensburg auf. Der Pkw sollte zur Kontrolle an der Anschlussstelle Kirchroth angehalten werden, folgte jedoch nicht den Signalen des Streifenfahrzeugs und blieb auf der Autobahn A3. Die Beamten der Autobahnpolizei Kirchroth folgten dem Seat, der auf dem Seitenstreifen stehen blieb. Aus dem Pkw stiegen zwei Personen aus, die über den Wildschutzzaun flüchteten. Der 37-jährige Fahrer des Seat konnte vor Ort festgenommen werden, wobei er Widerstand leistete.

Die beiden flüchtigen Geschleusten, zwei 25- und 22-jährige türkische Staatsbürger, wurden zu Fuß in Richtung Straubing gehend durch eine Streife der Polizei Straubing aufgegriffen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ das Amtsgericht Regensburg Haftbefehl gegen den Schleuser. Der 37-Jährige wurde in eine umliegende Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht am 31.07.2023, 10:50 Uhr