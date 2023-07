ERDING; Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten, die von dem Mann in einem Erdinger Erlebnisbad sexuell belästigt wurden.

Am Mittwoch, den 26.07.2023, kam es in den Abendstunden im textilfreien Bereich der Therme Erding zu unsittlichen Berührungen eines 52-jährigen Gastes aus dem niederbayerischen Raum an zwei Frauen. Diese meldeten sich umgehend beim Thermenpersonal und zeigten den Mann, der daraufhin von Bademeistern festgehalten und an die Polizei übergeben werden konnte.

Der Mann berührte die Frauen unsittlich unter Wasser und tat auf Ansprechen so, als ob es ein Versehen gewesen wäre.

Bei der Tatbestandsaufnahme ergaben sich Hinweise auf weitere namentlich unbekannte Geschädigte. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erding unter 08122/968-0 zu melden.