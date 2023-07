OBEROSTENDORF. Am frühen Sonntagabend kam es in Oberostendorf im Hochweg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Vermutlich durch einen in Brand geratenen Aschenbecher auf der Terrasse sprangen die Flammen auf die dort befindlichen Gartenmöbel über. Das Feuer griff auf die darüber liegende Wohnung über und der dortige Balkon, samt darauf befindlicher Gegenstände, wurden ebenfalls ein Raub der Flammen. In den beiden Wohnungen entstand durch das Feuer und den Rauch ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 50000 Euro. Zu verletzten Personen bzw. einem größeren Schaden in den betroffenen, sowie den daneben befindlichen Wohnungen kam es nicht. Dies wurde durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren aus Oberostendorf, Unterostendorf und Westendorf verhindert. Diese waren mit ca. 50 Mann vor Ort und konnten den Brand schnell und sicher unter Kontrolle bringen.

(PI Buchloe)