ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Die Aschaffenburger Polizei hat am Sonntagnachmittag fünf ordnungsgemäß angemeldete Versammlungen betreut und war hierzu mit Unterstützungskräften im Einsatz. An den drei Sternmärschen, einer stationären Kundgebung und der gemeinsamen Abschlusskundgebung nahmen in der Spitze insgesamt rund 3.500 Personen teil. Die Polizei begleitete die drei Aufzüge, es kam hierbei lediglich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Vereinzelt stellte die Polizei die Personalien von Personen fest, nachdem der Anfangsverdacht von Straftaten gegeben war.

Versammlungen und Sternmärsche im Stadtgebiet

Am Sonntagmittag kamen im Stadtgebiet Versammlungsteilnehmer unter dem Motto "Aschaffenburg ist bzw. bleibt bunt" an drei Örtlichkeiten zusammen. Am Volksfestplatz und im Bereich der Schillerstraße versammelten sich jeweils rund 850 Teilnehmer. Am Carl-Linde-Platz kamen etwa 500 Personen zusammen. Nach den Auftaktkundgebungen zogen die Versammlungsteilnehmer zum Schloßplatz, an dem eine gemeinsame Abschlusskundgebung stattfand. In der Spitze fanden sich am Schloßplatz insgesamt rund 3.500 Personen ein. Die Sternmärsche wurden durch die Polizei auch mit Blick auf das Verkehrsgeschehen begleitet. Es kam hierbei lediglich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Abschlusskundgebung endete gegen 17.00 Uhr.

Vereinzelte Personalienfeststellungen

Im Laufe eines Aufzugs kam es dem Sachstand nach zu einer Konfrontation von Teilnehmern mit opponierenden Versammlungsteilnehmern. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung und der Nötigung aufgenommen. Die Beamten stellten die Personalien der Beteiligten fest.

Bilanz der Aschaffenburger Polizei

Die Aschaffenburger Polizei zeigte sich mit Blick auf ein angemessenes Einsatzkonzept und dem Verlauf des Versammlungsgeschehens zufrieden. In der Gesamtschau kam es zu keinerlei größeren Sicherheitsstörungen.