ROSENHEIM. Ein Fall von Vandalismus mit einem Sachschaden im vermutlich siebenstelligen Bereich geschah in der Nacht auf Samstag, 29. Juli 2023, in Rosenheim. Die Polizeiinspektion Rosenheim führt die Ermittlungen in der Sache.

In der Nacht auf Samstag (29.07.2023) haben bislang unbekannte Täter in Rosenheim in einem Gebäudekomplex in der Salinstraße, in dem sich u.a. eine Berufsfachschule befindet, einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Dieser wurde durch einen Verantwortlichen für das Gebäude am frühen Samstagmorgen gegen 08.00 Uhr bemerkt und dürfte sich im siebenstelligen Bereich bewegen.

Nach bisherige Erkenntnissen haben der oder die Täter die Wasserhähne in den drei Stockwerken der Berufsfachschule aufgedreht und das Schulgebäude, mit den angrenzenden Objekten, über Nacht geflutet. Darüber hinaus wurden noch sämtliche Türschlösser, vom Erdgeschoss bis zum 3. Obergeschoss, mit Sekundenkleber zugeklebt. Der durch diesen unverständlichen Vandalismus entstandene Sachschaden an Mauerwerk, Fußböden Zimmertüren und eingestellten Arbeitsmaschinen wird von der Grundstücksverwaltung derzeit auf rund eine Millionen Euro geschätzt.

Zeugen, welche der Polizei hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Polizeiinspektion Rosenheim zu melden.