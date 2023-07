BAYREUTH. Am Freitagmittag übergab eine Seniorin in Bayreuth eine hohe Bargeldsumme an einen Fremden. Wieder ging ein Schockanruf voraus. Die Kripo ermittelt.

Am Freitag in den Mittagsstunden, zwischen 12 und 14 Uhr, haben Unbekannte eine 85-jährige Bayreutherin um ihr Bargeld gebracht. Zuvor hatten sie die Dame am Telefon ausgetrickst. Angeblich hätte ihre Enkelin einen Unfall verursacht und müsse ins Gefängnis. Um dies zu verhindern, verlangten die Unbekannten eine hohe Geldsumme. Wenig später holte ein unbekannter junger Mann die 14.000 Euro an ihrer Wohnadresse in der Austraße ab. Es liegt keine nähere Beschreibung vor.

Die Ermittler bitten Zeugen, welche die Abholung durch den jungen Mann oder sonst etwas Verdächtiges in der Austraße beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden. Tel.-Nr. 0921/5060.