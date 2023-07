NEU-ULM. Der seit gestern aus einem Seniorenheim in Neu-Ulm vermisste 74-jährige Bewohner konnte zunächst trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung von Mantrailerhunde und einem Polizeihubschrauber in der Nacht nicht aufgefunden werden.

Heute wurde ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer kurz vor 11.00 Uhr auf den Vermissten in einem Industriegebiet in Neu-Ulm aufmerksam. Dieser verständigte anschließend die Polizei und konnte ihn in die Obhut einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm übergeben. Augenscheinlich überstand der Vermisste die Nacht unversehrt, wurde dennoch vorsorglich zur weiteren Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. (PI Neu-Ulm)

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten, bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.

