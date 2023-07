1246. Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Pkw und drei Radfahrerinnen; eine Person schwer verletzt; eine Person leicht verletzt – Schwabing

Am Freitag, 28.07.2023, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Mercedes auf der Leopoldstraße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Opel in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Hohenzollernstraße wollte der 44-Jährige verbotswidrig wenden.

Während des Wendemanövers kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 28-Jährigen auf den neben der Fahrbahn liegenden Fahrradweg geschoben. Dort stieß der Pkw mit drei Radfahrerinnen zusammen.

Eine der Radfahrerinnen, eine 52-Jährige mit Wohnsitz in München, wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Radfahrerin, eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München, wurde leicht verletzt. Eine Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Die übrigen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.