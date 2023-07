ASCHAU IM CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft in einem Brandfall vom Samstag, 29. Juli 2023. In Aschau im Chiemgau war eine Lagerhalle in Vollbrand geraten und vom Feuer weitestgehend zerstört worden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber hoch.

Gegen 15.20 Uhr war am Samstag (29.07..2023) bei der Polizeieinsatzzentrale die Meldung der Integrierten Leitstelle über den Brand einer Lagerhalle in Aschau im Chiemgau eingegangen. Neben zahlreichen Feuerwehren aus der Region waren auch der Rettungsdienst und die Polizei sofort an den Einsatzort im Heurafflerweg in Aschau im Chemgau gefahren. Über der etwa 25 Meter langen Halle stieg zu dem Zeitpunkt bereits eine dichte Rauchwolke gen Himmel, die Halle stand bereits zu einem Großteil in Vollbrand.

Seitdem befinden sich die Helfer der Feuerwehren im Löscheinsatz, der derzeit noch andauert (Stand 17:00 Uhr). Die betroffene Halle wurde fast vollständig zerstört. Den Feuerwehren gelang es jedoch, ein Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern. Über verletzte Personen wurde bislang nichts bekannt. Der entstandene Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber zumindest im sechsstelligen Bereich liegen. Für die Kriminalpolizei wird der Kriminaldauerdienst (KDD) vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache übernehmen. Angaben hierzu können zum jetzigen Zeitpunkt keine gemacht werden..