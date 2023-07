OTTOBEUREN / LKR. UNTERALLGÄU. Am Samstag, den 29.07.2023, kam es gegen 16:05 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ottobeuren und Hopferbach zu einer schweren Verkehrsunfall. Der Verunfallte fuhr als Alleininsasse in Fahrtrichtung Hopferbach. Auf der Strecke kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr geborgen werden. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde er schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten verbracht.

Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro.