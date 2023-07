BAMBERG. Am frühen Samstagmorgen brannte in der Bamberger Ludwigstraße ein Keller aus. Die Kripo ermittelt wegen unklarer Ursache.

Dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fiel am Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, die starke Rauchentwicklung in einem Kellergeschoss in einem Mehrfamilienhaus auf. Ein Kellerabteil war aus unklarer Ursache in Brand geraten. Die 45 Frauen und Männer der Bamberger Feuerwehr bekamen die Flammen dank des Notrufes schnell in den Griff. Von den zirka 50 Bewohnern des Hauses wurde niemand verletzt. Den Brandschaden schätzt die Kripo derzeit auf etwa 30.000 Euro. Es gilt nun die Ursache des Feuers zu ermitteln.