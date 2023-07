PFAFFENHOFEN A.D.ILM.Seit dem 20.07.23 wird die 32jährige Julia SAMWALD aus Pfaffenhofen an der Ilm vermisst. Sie dürfte sich zuletzt in der Nacht vom 20. auf den 21.07.23 in ihrer Wohnung in Pfaffenhofen aufgehalten haben und wurde seither nicht mehr gesehen.

Frau SAMWALD ist ca. 165 cm groß, hat eine vollschlanke Figur, dunkelblonde Haare, die oft zu einem Dutt gebunden sind und einige markante Leberflecke im Gesicht. Zur Bekleidung liegen hier derzeit keine Erkenntnisse vor.

Sie könnte sich noch im Raum Pfaffenhofen aufhalten, es gibt jedoch auch Hinweise, dass sie nach Berlin oder in die Ukraine reisen könnte. Darüber hinaus hält sie sich gerne in freier Natur auf und könnte mit einem Zelt im Wald campen.

Hinweise werden dringend an die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter 08441/80 95 -0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.