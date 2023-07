HOF. Donnerstagabend stahlen Unbekannte in Hof ein Wohnmobil und gingen mehrere Fahrzeuge an. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagabend, zwischen 21.30 Uhr und 23.30 Uhr, betraten unbekannte Täter ein Firmengelände in der Wunsiedler Straße in Hof und brachen ein Wohnmobil auf. Es konnte jedoch nicht gestartet werden. Aus diesem Grund wurde aus einem ebenfalls abgestellten Mazda die Batterie ausgebaut und Diesel aus einem Unimog abgezapft. Damit sollte das Wohnmobil wieder fahrbereit gemacht werden. Dies misslang jedoch und die Diebe verließen das Gelände ohne Beute.

Stattdessen stahlen Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr, auf Freitag, 06.20 Uhr, ein graues Wohnmobil der Marke Citroen vor einem Wohnanwesen in der Köditzer Straße. Das Wohnmobil vom Typ Poessl hatte einen Zeitwert von zirka 40.000 Euro. Zuletzt trug es das Kennzeichen HO-X 3013. Die Diebe versuchten dann ein weiteres Wohnmobil in der gleichen Straße aufzubrechen, was jedoch misslang.

Ein Zusammenhang der Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer hat von Donnerstagabend bis Freitagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Wunsiedler Straße und der Köditzer Straße bemerkt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.