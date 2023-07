1764 – Nachtrag - Mit Messer angegriffen

Bärenkeller – Wie in unserer Pressemitteilung Nr. 1731 vom 24.07.2023 bereits mitgeteilt, griff am vergangenen Samstag (22.07.2023), gegen 16.15 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen 22-Jährigen mit einem Messer im Zaunkönigweg an. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste stationär behandelt werden.

Der 22-Jährige konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und durch die Kriminalpolizei Augsburg vernommen werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gingen mehrere Hinweise ein, die durch die zuständigen Beamten derzeit abgearbeitet werden.

Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 – 174 cm groß, 20 Jahre, schlank, helle Haut, glatte dunkelblonde Haare, hat einen Oberlippen- und Kinnbart, trug eine dunkle Basecap, graues T-Shirt, schwarze kurze Sporthose, Adiletten

1765 – Bei Diebstahl erwischt

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (27.07.2023) entwendete ein 16-Jähriger das Fahrrad eines 61-Jährigen in der Grenzstraße.

Gegen 15.00 Uhr schob der 16-Jährige das Fahrrad aus einem Innenhof. Der 61-jährige Besitzer bemerkte dies und sprach den 16-Jährigen auf den Diebstahl an. Daraufhin warf der 16-Jährige das Fahrrad zu Boden und wollte flüchten. Der 61-Jährige hielt den 16-Jährigen fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Dabei trat der 16-Jährige nach dem 61-Jährigen und biss ihn in die Hand. Anschließend flüchtete er in Richtung Helmut-Haller-Platz.

Eine uniformierte Streife stoppte den 16-Jährigen wenig später und übergab ihn anschließend einem Erziehungsberechtigten.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und versuchten Diebstahls gegen den 16-Jährigen.

1766 - Unfallfluchten

Pfersee – In der Zeit von Mittwoch (26.07.2023), 17.00 Uhr bis Donnerstag (27.07.2023), 10.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Balanstraße Ecke Weißenburger Straße.

Die Besitzerin eines weißen Toyota stellte ihr Auto unbeschädigt am Abend ab und stellte am nächsten Morgen einen Schaden an ihrem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (27.07.2023) kam es in der Jakoberwallstraße Eckte Willy-Brandt-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen BMW-Fahrer und einer bislang unbekannten Kleinwagen-Fahrerin.

Gegen 12.00 Uhr bogen bei Autofahrer auf der zweispurigen Fahrbahn nach links ab. Hierbei kam die bislang unbekannte Kleinwagen-Fahrerin nach rechts von seiner Fahrspur ab und streifte den BMW-Fahrer. Während der BMW-Fahrer unmittelbar danach stehen blieb, fuhr die Kleinwagen-Fahrerin weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – In der Zeit von Mittwoch (26.07.2023), 16.30 Uhr bis Donnerstag (27.07.2023), 12.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Kolbergstraße.

Der Besitzer einer weißen BMW parkte sein Auto am Nachmittag und stellte am nächsten Tag einen Unfallschaden an seinem Auto fest. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1767 - Einbruch

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (26.07.2023), 16.30 Uhr bis Donnerstag (27.07.2023), 11.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude und ein Lokal in der Perzheimer Straße ein. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1768 – Raub einer Tasche

Hochfeld – Am gestrigen Donnerstag (27.07.2023) raubte ein bislang unbekannter Täter die Tasche eines 59-Jährigen in der Schertlinstraße Ecke Max-Gutmann-Straße.

Gegen 09.45 Uhr entriss der bislang unbekannte Täter dem 59-Jährigen in der Max-Gutmann-Straße seine Tasche und flüchtete anschließend in nördliche Richtung. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175cm groß, ca. 45 Jahre, schlanke Figur, lange blonde Haare, trug einen grünen Parker

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

1769 – Einbruch in Gaststätte

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (27.07.2023), in der Zeit von 00.00 Uhr bis 06.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte im Barthshof ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.