REGENSBURG. Unmittelbar nach einer Bargeldabhebung wurde am Donnerstag, 27. Juli 2023, einem Jugendlichen Geld geraubt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 16:10 Uhr hob ein 15-Jähriger an einem Geldautomaten der Sparkasse in der Maximilianstraße einen mittleren zweistelligen Eurobetrag ab. Als er das Bargeld aus dem Auszahlungsfach nehmen wollte, wurde er von einem anderen Jugendlichen zur Seite gedrängt. Ein Weiterer nahm das Geld an sich. Anschließend flüchteten die beiden. Sie werden wie folgt beschrieben:

Person: 16-18 Jahre, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, dunklerer Hauttyp, lockige schwarze Haare, Oberlippenbart, abstehende Ohren, schwarze Cap, rot/weißes T-Shirt (ähnlich Fußball-Trikot), hellblaue Baggy-Jeans, Nike-Schuhe, Umhängetasche

Person: 16-18 Jahre, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, dunklerer Hauttyp, schwarzes Cap, lockige schwarze Haare, abstehende Ohren, Umhängetasche

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines Raubdeliktes. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.