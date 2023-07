GAIMERSHEIM, LKR. EICHSTÄTT; Am Sonntag, 16.07.2023, zeigte sich im Gaimersheimer Erlebnisbad ein unbekannter Tatverdächtiger in exhibitionistischer Weise vor mehreren Personen.

In der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr trat im Umkleidebereich und anderen öffentlich zugänglichen Bereichen der Badeanstalt in der Martin-Ludwig-Straße ein unbekannter Mann Badegästen nackt oder nur mit einem Handtuch bekleidet gegenüber. Dabei manipulierte er mit der Hand an seinem Geschlechtsteil.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 40 – 50 Jahre alt

schlank

ca. 180 cm groß

braun/graue kurze Haare

Geheimratsecken, kein Bart

Tätowierung auf rechter Wade

bekleidet mit kurzer grauer Hose, weißem T-Shirt mit Aufdruck und schwarzen Schuhen

Wer kennt diesen Mann? Wem ist der Mann aufgefallen oder in der beschriebenen Weise gegenübergetreten? Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt nimmt Hinweise unter 0841/93430 entgegen.

Hinweis an die Medien: Gemäß Beschluss des AG Ingolstadt erfolgt die Veröffentlichung der Abbildungen auf den Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden und in der regionalen und überregionalen Presse.Die Übernahme der Abbildungen in Online-Publikationen, z. B. Auftritte in sozialen Netzwerken, Online-Ausgaben, Mediatheken oder sonstige Internetangebote wird gestattet durch Verlinkung auf die Internetseiten der Strafverfolgungsbehörden.