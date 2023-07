BAMBERG. Am gestrigen Donnerstag brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Donnerstag in der Zeit von 13.50 bis 15.15 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Heinrichsdamm ein. Als die Bewohnerin nach Hause kam, stellte sie fest, dass jemand am helllichten Tag in ihre Wohnung eingebrochen war und mehrere Schränke durchwühlt hatte. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts.

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Heinrichsdamms in Bamberg bemerkt? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.