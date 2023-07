Unfall im Kreuzungsbereich – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Donnerstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Skoda. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch nach Zeugen.

Um 08:05 Uhr wollte eine 31-jährige VW-Fahrerin aus der Schillerstraße im Kreuzungsbereich zur Mühlstraße geradeaus fahren. Zur gleichen Zeit wollte ein 70-jähriger Skoda-Fahrer aus der Mühlstraße ebenfalls geradeaus, in Richtung Strietwald, die Kreuzung überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurden die beiden Unfallbeteiligten nicht, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Aschaffenburg nun nach Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Leichtverletzter Fahrradfahrer nach Auffahrunfall

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Donnerstagmorgen fuhr ein Radfahrer auf einen vorausfahrenden Pkw auf und verletzte sich durch den Sturz leicht am Kopf. Der Radfahrer trug keinen Fahrradhelm.

Gegen 07:30 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seinem Fahrrad die Ludwigsallee entlang, als eine vorausfahrende Seat-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte der Radfahrer die Situation zu spät und fuhr bei regennasser Fahrbahn auf den vorausfahrenden Seat auf. In der Folge stürzte der 17-Jährige und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann:

Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zu einer Unfallflucht nach einer Spiegelberührung ist es am Donnerstagmorgen um 07:00 Uhr in der Industriestraße gekommen. Ein roter Linienbus ist kurz vor der Straße "Im Trauenloh" mit einem unbekannten, entgegenkommenden, weißen Lkw an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Der Lkw hat sich ohne anzuhalten entfernt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, OT SOMMERAU, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurde ein grauer BMW 220I zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr bei einer Unfallflucht am Heckscheinwerfer beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der St.-Laurentius-Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

SCHNEEBERG, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte Infotafeln und Sitzgruppen entlang des Wanderwegs "Nibelungenweg" mit Farbe besprüht.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.