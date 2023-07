1239. Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 27.07.2023, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw VW auf der Kapuzinerstraße stadteinwärts. Auf Höhe des Anwesens Nummer 28 wendete er verbotenerweise sein Fahrzeug. Hierbei überfuhr er auch eine sich auf der Fahrbahnmitte befindliche Busspur.

Ein Linienbus der zeitgleich auf der Busspur unterwegs war, musste durch das Wendemanöver stark abbremsen. In der Folge stürzte eine 84-Jährige mit Wohnsitz in München, welche sich als Fahrgast im Bus befand und verletzte sich leicht.

Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Der Pkw fuhr nach dem Wendemanöver die Kapuzinerstraße stadtauswärts davon, ohne sich weiter zu kümmern. Der Busfahrer verständigte den Rettungsdienst, welcher die 84-Jährige in ein Krankenhaus brachte.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1240. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw; eine Person schwer verletzt – Altstadt

Am Donnerstag, 27.07.2023, gegen 19:10 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Falkenturmstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Maximilianstraße wollte er diese schräg nach rechts überqueren um in die Alfons-Goppel-Straße zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Daimler auf der Maximilianstraße in Richtung Max-Joseph-Platz.

Auf der Maximilianstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde von einem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1241. Zwei Einbruchsdelikte in Büroräume – Feldkirchen und Aschheim

Fall 1:

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26.07.2023, gegen 20:00 Uhr bis Donnerstag, 27.07.2023, gegen 06:25 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Wohn- und Geschäftshaus in Feldkirchen.

Im Gebäude wurde sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum verschafft. Dieser wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Nachdem eine geringe Menge Bargeld und ein technisches Gerät entwendet wurde, entfernten sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße, Sonnenstraße, Kreuzstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Fall 2:

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26.07.2023, gegen 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 27.07.2023, gegen 07:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in ein gewerblich genutztes Gebäude. Man verschaffte sich zunächst gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumlichkeiten. Im Anschluss wurden diese durchsucht und es wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Zudem wurde sich gewaltsam Zutritt zu einem auf dem Grundstück befindlichen Verkaufsstand verschafft. Auch hier wurde Bargeld entwendet.

Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter unerkannt vom Tatort.

Die Ermittlungen in beiden Fällen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Drosselweg, Feldkirchner Weg, Amselweg (Aschheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können (Fall 1 / Fall 2), werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1242. Staatsschutzrelevantes Delikt – Altstadt

Am Mittwoch, 26.07.2023, gegen 21:10 Uhr, ging ein stark alkoholisierter 52-jähriger Deutscher, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, auf der Blumenstraße. Hierbei äußerte er mehrmals Ausrufe mit staatsschutzrelevantem Inhalt, welche einen Bezug zur NS-Zeit aufweisen.

Im unmittelbaren Nahbereich befand sich auch eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München, welche jüdischen Glaubens ist. Ob die Rufe gezielt in Richtung der 26-Jährigen gerichtet waren, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Weitere Zeugen verständigten den Polizeinotruf 110. Der 52-Jährige konnte noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Nach der erfolgten Sachbearbeitung und den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei.

1243. Täterermittlung nach Diebstahl einer Armbanduhr – Altstadt

-siehe Pressebericht vom 23.07.2023, Nr. 1206

Wie bereits berichtet befand sich am Freitag, 21.07.2023, gegen 12:40 Uhr, ein 22-jähriger thailändischer Tourist zu Fuß im Bereich der Maximilianstraße. Dort wurde ihm unvermittelt von einem bislang unbekannten männlichen Täter die Armbanduhr vom Arm abgestreift. Der 22-Jährige folgte dem Täter zwar noch ein Stück, dieser konnte aber unerkannt zu Fuß flüchten.

Im Rahmen der fortlaufenden Ermittlungen durch die Münchner Kriminalpolizei konnten mehrere Lichtbilder des bislang unbekannten Täters, die ihn auf seiner Flucht zeigen, gesichert werden. Mit Hilfe der Lichtbilder konnten Hinweise von mehreren europäischen Polizeidienststellen erlangt werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem bislang unbekannten Täter um einen professionellen Taschendieb handelt, der sich auf den Diebstahl von hochwertigen Uhren spezialisiert hat. Der 28-jährige französische Staatsangehörige ist diesbezüglich bereits in mehreren europäischen Ländern in Erscheinung getreten. Der 28-Jährige ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Der Erlass eines internationalen Haftbefehls wird angestrebt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei.

1244. Die Bayerische Sicherheitswacht / Das besondere Ehrenamt – engagierte Bürgerinnen und Bürger gesucht

Im April 1994 bayernweit ins Leben gerufen und seit 1995 in München aufgestellt, ist die Sicherheitswacht schon seit knapp drei Jahrzehnten ein sicht- und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Die Sicherheitswacht in München hat mittlerweile über 100 Mitarbeitende, die engagiert ihrer Arbeit nachgehen. Eine Arbeit, die sich bewährt hat.

Unter dem Motto „Schau nicht weg, wenn Du helfen kannst“ erweitert das Polizeipräsidium München seine ehrenamtliche Sicherheitswacht und sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger.

Wer Freude daran hat, mit seinen Mitbürgern zu sprechen, die Augen offen zu halten und anderen zu helfen, ist herzlich willkommen. Die Angehörigen der Sicherheitswacht erhalten eine Ausbildung in den Bereichen Strafrecht, Ordnungs- und Sicherheitsrecht, Eingriffsrecht, Einschreitverhalten und Eigensicherung.

Für die Sicherheitswacht können sich alle Bürgerinnen und Bürger bewerben, die mindestens 18 und höchstens 62 Jahre alt sind und eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung nachweisen können. Zuverlässigkeit, Verantwortungsbereitschaft und das Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung sind wichtige Voraussetzungen für das Ehrenamt. Die Angehörigen der Sicherheitswacht erhalten eine Aufwandsentschädigung von 8 Euro pro Stunde.

„Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit soll nicht nur eine polizeiliche, sondern grundsätzlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein.“ Dieser Kerngedanke steckt hinter der Institution der Bayerischen Sicherheitswacht, welche derzeit bereits bei neun Dienststellen das Polizeipräsidiums München eingerichtet ist. Auf Grund deren positiver Erfahrungen, hat sich nun auch die Polizeiinspektion 41, gemeinsam mit dem Bezirksausschuss 25, entschieden, eine Sicherheitswacht für den Stadtbezirk Laim einzuführen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Rahmen Verantwortung für den Stadtbezirk übernehmen und sich ehrenamtlich für ein friedliches und sicheres Zusammenleben in Laim einbringen möchten, können sich hierfür direkt beim Polizeipräsidium München bewerben.

Weitere Informationen gibt es beim Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-2819 (tagsüber 09.00-14.00 Uhr) und im Internet unter https://www.polizei.bayern.de/muenchen/sicherheitswacht.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger senden ihre schriftliche Bewerbung bitte per Post an das Polizeipräsidium München, Abteilung Einsatz UA E1, Ettstr. 2, 80333 München oder per E- Mail an die nachfolgend genannte Adresse: Sicherheitswacht-muenchen@polizei.bayern.de