NÜRNBERG. Eine der wichtigsten Stationen im Leben angehender Polizistinnen und Polizisten ist die zentrale Vereidigungsfeier. Im Beisein des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann leisteten rund 1530 Beamte in der Frankenhalle Nürnberg ihren feierlichen Eid.

Traditionsgemäß findet die Vereidigung in der Frankenhalle der Nürnberger Messe statt. Dort und unter den Augen von rund 5000 Angehörigen und Gästen, sprachen die jungen Kolleginnen und Kollegen ihre Eidesformel. Dabei wurde der gesamte Festakt durch das Polizeiorchester Bayern würdig umrahmt und von der Festrede des Ministerpräsidenten eröffnet, der sich vor allem für die zuverlässige Polizeiarbeit in Bayern bedankte und daür warb, dass der Polizeiberuf auch in Zukunft attraktiv sei. Zuvor begrüßte der Abteilungsführer der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung, LPD Beck die zu vereidigenden Kolleginnen und Kollegen mit ihren Familien und Bekannten ebenso freudig wie die geladenen Ehrengäste. Innenminister Herrmann lobte in seiner Ansprache vor allem den Rückhalt den die bayerischen Polizistinnen und Polizisten in ihren Familien erhalten und betonte dass dieser ebenso von der bayerischen Staatsregierung erfolge. Weiter verwies der Innenminister auf die von 2008 bis 2023 insgesamt 8.000 zusätzlichen Stellen für die Bayerische Polizei. "Das ist ein Rekortwert", so Herrmann.

Die Beamtinnen und Beamte leisten ihren Dienst bei den Ausbildungsstandorten der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Dachau, Eichstätt, Königsbrunn, Nürnberg, Sulzbach-Rosenberg mit der Außenstelle Nabburg und Würzburg sowie an den Hochschulen Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg. Unter ihnen sind auch sieben Sportlerinnen und Sportler der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei. Während ihrer hervorragenden, zweieinhalb jährigen Ausbildung erlernen die Polizistinnen und Polizisten rechtliche Fallkonstellationen ebenso professionell zu bewältigen, wie anspruchsvolle polizeiliche Einsatzlagen. Insbesondere der Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern wird in kommunikativer Hinsicht immer und immer wieder trainiert.

Für die Anwesenden war insbesondere der Einmarsch der Ausbildungsseminar in geschlossener Formation ein unvergesslicher Anblick, welcher die Augen des ein oder anderen Angehörigen mit Stolz aufflammen ließ. PORin Andrea Seitz, stellvertretende Abteilungsführerin der II. Bereitschaftspolizeiabteilung Eichstätt moderierte die gesamte Vereidigungsfeier in einer äußerst ruhigen, souveränen Weise und verriet bei den Vorstellungen der einzelnen Ausbildungsseminare so manche amüsante Details.