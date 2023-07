PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte mehrere Baucontainer einer Baustelle nahe der Autobahn A9 auf. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, machten sich Unbekannte an mehreren Baucontainern zu schaffen. Die Container stehen an einer Baustelle an der B85 bei der Autobahnbrücke am Veldensteiner Forst. Gewaltsam brachen sie dort ein und stahlen teure Werkzeuggeräte wie Rüttelplatten, Motorsägen und Winkelschleifer im Gesamtwert von rund 30.000 Euro. Zudem zapften die Diebe einen Radlader an und pumpten den Diesel ab.

Die Kripo ermittelt in dem Fall und sucht nach Zeugen. Wenn Sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.