BUCHBACH. LKR. MÜHLDORF AM INN. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in drei verschiedene Firmen in Buchbach ein. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Mittwoch, den 26. Juli 2023, auf Donnerstag, den 27. Juli 2023, brachen bislang unbekannte Täter in insgesamt drei Firmen im Bereich der Oberen Gewerbestraße und in Einstetting in Buchbach ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Gebäuden, teilweise über vorher aufgehebelte Türen bzw. Fenster, und durchsuchten diese nach Wertgegenstände. Der oder die Täter flexten in einem Fall auch einen Tresor auf.

Erbeutet wurden laut ersten Erkenntnissen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe sowie eine Geldkassette. In einem Fall entwendeten der oder die Täter auch einen VW-Camper samt Schlüssel vom Firmengelände. Der entstandene Sachschaden kann derzeit ebenfalls noch nicht genau beziffert werden. Der VW-Camper konnte noch im Laufe des Donnerstags von Beamten der Grenzpolizeistation Simbach am Inn nach einer Mitteilung auf einem Schotterparkplatz im Gemeindegebiet Ering am Inn (Landkreis Rottal-Inn) aufgefunden und sichergestellt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn übernahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen. Die weitere Sachbearbeitung wurde nun vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kripo Mühldorf am Inn, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, übernommen.

Die Kripo Mühldorf bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise:

Wer hat in der besagten Nacht im Umfeld der Tatorte verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 erbeten.