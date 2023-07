GRÖBENZELL, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK; In der Nacht auf Sonntag, 16.07.2023, kam es gegen 01:20 Uhr im Bereich des Gröbenzeller S-Bahnhofes (Kirchenstraße) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vorausgegangen war ein verbaler Streit auf der „Musiknacht“ in Gröbenzell.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck geführt werden, ging eine Gruppe von drei Männern auf zwei weitere Männer los. Die Angreifer waren hierbei bewaffnet.

Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 29-jähriger Gröbenzeller an Oberkörper und Kopf so schwer verletzt, dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Auch einer der Angreifer erlitt Verletzungen.

Mittlerweile konnten drei Tatverdächtige im Alter von 33 und zweimal 43 Jahren identifiziert und festgenommen werden. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in Untersuchungshaft genommen. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gegen einen der Beschuldigten wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck bitten zur vollständigen Klärung des Sachverhalts auch weiterhin um Zeugenhinweise unter 08141/6120. Unter Umständen wurden von unbeteiligten Zeugen auch Foto- bzw. Videoaufnahmen gefertigt, die den Geschehensablauf wiedergeben.