Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt und gerät in den Gegenverkehr

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochabend stürzte ein Motorradfahrer beim Verlassen eines Kreisverkehrs und schlitterte mit seinem Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen 20:25 Uhr befuhr der 58-Jährige mit seinem Motorrad die Röllfelder Straße. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs stürzte der Mann wohl aufgrund eines Fahrfehlers und schlitterte mit seinem Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Citroen. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Am Motorrad und am Pkw entstanden Schäden in Höhe von circa 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem 58-Jährigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille.

Der Mann musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschien wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

RÖLLBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montagmittag hat ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment eine offenstehende Haustür ausgenutzt und Wertsachen gestohlen.

Im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, stellte eine Anwohnerin in der Hauptstraße ihre Handtasche samt Inhalt in ihrer Wohnung ab und ließ die Türe offenstehen. Kurze Zeit später musste die Frau feststellen, dass ein Unbekannter die Geldbörse aus der Handtasche sowie eine Geldkassette entwendet hat und unerkannt entkommen konnte. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 in Verbindung zu setzen.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Donnerstagmorgen hat sich um 01:45 Uhr ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand an einem Snackautomaten zu schaffen gemacht. Entwendet wurde aus dem Automaten in der Bahnhofstraße offensichtlich nichts.

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. Zwischen vergangenem Freitag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, wurde ein grauer VW Multivan offensichtlich mutwillig beschädigt worden. Das Auto war im Hummelweg geparkt, als es zerkratzt wurde.

ASCHAFFENBURG - LEIDER. In der Zeit zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, wurde ein grauer Skoda Octavia zerkratzt, der "Am Gemeindegraben" abgestellt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch zwischen 07:10 Uhr und 16:55 Uhr Am Stachus einen geparkten, schwarzen Renault beschädigt und ist anschließend unerlaubt geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.