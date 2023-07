KONRADSREUTH, LKR HOF. Am Mittwochnachmittag brannte das Schützenheim in Konradsreuth. Die Kripo in Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren teilten am Mittwoch gegen 17.30 Uhr Qualm aus dem Schützenheim in Konradsreuth mit. Aufgrund des vorbildlichen

Verhaltens der drei Jungs konnte die Feuerwehr das in Flammen stehende Gebäude schnell löschen. Zwar wurde niemand bei dem Brand verletzt, es entstand jedoch ein Schaden

von etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache. Diese dauern noch an. Nach momentanen Erkenntnissen kann ein Fremdverschulden

ausgeschlossen werden.