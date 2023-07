HEINERSREUTH, LKR. BAYREUTH. Am frühen Donnerstagmorgen geriet die Garage eines Rohbaues in Cottenbach in Vollbrand. Die Ursache war wohl ein technischer Defekt.

Anwohner nahmen am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr einen Knall aus einem noch unbewohnten Neubau im Ortsteil Cottenbach wahr.

Bereits beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die zugehörige Garage bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen dabei auch auf das Einfamilienhaus über.

Erst nach etwa einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. Da sich niemand in dem Anwesen aufhielt, wurden keine Personen verletzt.

Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 160.000 Euro.

Brandermittler der Kripo Bayreuth nahmen den Brandort in Augenschein. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt der Auslöser des Feuers.