1235. Brand von zwei Fahrzeugen – Grünwald

Am Mittwoch, 26.07.2023, gegen 22:30 Uhr, wurde der Brand einer Forstmaschine im Perlacher Forst bekannt. Die freiwillige Feuerwehr Grünwald konnte schließlich den Brand an der Forstmaschine löschen.

Der Schaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Schäden am Wald entstanden nach aktuellem Sachstand nicht.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 13 übernommen.

Darüber hinaus kam es am Montag, 24.07.2023, in den Nachmittagsstunden, gegen 16.00 Uhr, zum Brand eines Caddys im Perlacher Forst. Auch dieser konnte von der freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden.

Auch hier führt das Kommissariat 13 die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen zu möglichen Tätern oder zum Tatablauf bei den beiden Brandfällen machen können?

Personen, die hierzu sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1236. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenreinigungsfahrzeug; vier Personen verletzt – Garching bei München

Am Mittwoch, 26.07.2023, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Pkw Opel die Voithstraße in Richtung Schleißheimer Straße. Ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München befand sich als Beifahrer im Pkw. An der Einmündung zur Schleißheimer Straße wollte der 38-Jährige nach links abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Straßenreinigungsfahrzeug Ladog auf der Schleißheimer Straße in Richtung U-Bahnhof Garching-Hochbrück. Mit im Fahrzeug befand sich ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Beifahrer.

Der Verkehr auf der Schleißheimer Straße ist gegenüber dem Verkehr auf der Voithstraße vorfahrtsberechtigt.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch wurden alle Beteiligten leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Der Pkw wurde total beschädigt, das Straßenreinigungsfahrzeug wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Die Schleißheimer Straße in Fahrtrichtung Garching musste für den Zeitraum der Aufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde wechselseitig vorbeigeleitet, daher kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1237. Schwer verletzter Fahrradfahrer aufgefunden – Lehel

Bereits am Freitag, 30.06.2023, gegen 10:45 Uhr, wurde ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München, der vermutlich mit einem schwarzen Herren-Fahrrad Spotlight mit Gepäckträger unterwegs gewesen war, auf Höhe der Prinzregentenstraße 7 von Passanten bewusstlos, auf dem Radweg liegend aufgefunden.

Der schwer verletzte 81-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da er seitdem nicht mehr ansprechbar ist, benötigt die Polizei Unfallzeugen, um den Sachverhalt zu klären.

Der 81-Jährige ist ca. 1,80 – 1,85 m groß, trug eine beige Cargo Hose, ein weiß-blau kariertes Hemd, graue Haare, eine Brille, auf dem Gepäckträger des Fahrrads führte er einen rot-braunen Aktenkoffer mit sich

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1238. Ausländerfeindliche Beleidigung – Untergiesing

Am Montag, 24.07.2023, gegen 18:10 Uhr, befand sich eine 14-Jährige mit Wohnsitz in München gemeinsam mit Freunden im Außenbereich einer Eisdiele in Untergiesing. Als eine unbekannte Frau an der Gruppe vorbeiging, beleidigte diese die 14-Jährige ausländerfeindlich aufgrund deren dunkler Hautfarbe.

Die 14-Jährige fertigte daraufhin mit ihrem Mobiltelefon ein Foto der unbekannten Täterin und konnte beobachten, wie diese ein naheliegendes Wohnhaus betrat. Anschließend sprach die 14-Jährige eine zufällig heranfahrende Polizeistreife an. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen vor Ort, konnte die bis dahin unbekannte Täterin ermittelt werden. Es handelt sich um eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen der ausländerfeindlichen Beleidigung werden durch das Kommissariat 44 geführt.