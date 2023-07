HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Am Mittwochvormittag stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hallstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Am Mittwochvormittag brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Johannesstraße ein. Über die gekippte Terrassentüre gelangten die Diebe in die Wohnräume und durchwühlten die Möbel. Aus diesen stahlen sie Bargeld und Münzen im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Kripo Bamberg bittet um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Mittwochvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Johannesstraße gesehen? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.

Und denken Sie daran: Gekippte Türen und Fenster sind für Einbrecher als stünden sie offen! Schließen Sie vor dem Verlassen des Hauses alles komplett!