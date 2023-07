NÜRNBERG. (885) Ein 20-Jähriger aus der Oberpfalz steht in dringendem Tatverdacht, am Mittwoch (26.07.2023) in mindestens drei Fällen unter anderem hochwertige Parfums und Herrenbekleidung gestohlen zu haben. Nachdem er zum dritten Mal dabei erwischt worden war, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag.



Der junge Mann wurde bereits kurz vor Mittag das erste Mal in einem Einkaufshaus in der Königstraße dabei erwischt, als er versuchte, Schallplatten und hochwertige Parfums zu entwenden. Die mit der Sachbearbeitung betrauten Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte entließen den 20-Jährigen nach Abschluss der Maßnahmen wieder.

Nach nicht einmal ganz eineinhalb Stunden später fiel der Tatverdächtige jedoch wiederum in einem Drogeriemarkt in der Königstraße beim versuchten Diebstahl mehrerer hochwertiger Parfums im Wert von knapp 800 Euro auf. Hier versuchte er noch dem Zugriff der Marktangestellten zu entfliehen, diese hielten ihn allerdings trotz seiner Gegenwehr fest und übergaben ihn der wiederum hinzugerufenen Polizeistreife.

Nachdem er auch nach diesem zweiten Mal nach Beendigung der Sachbearbeitung entlassen worden war, dauerte es gerade einmal zweieinhalb Stunden, bis er in einem Bekleidungshaus am Ludwigsplatz beim Versuch ertappt wurde, hochwertige Herrenbekleidung im Wert von knapp 550 Euro zu stehlen.

Nachdem ihn die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wieder in Empfang genommen hatten, war das Maß diesmal voll und die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 20-Jährigen.

Der Festgenommene muss sich nun wegen des Tatverdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten und ein Richter muss darüber entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski / bl