MÜHLDORF AM INN. Weil er der Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer schwerverletzten Radfahrerin den entscheidenden Hinweis zum Fluchtfahrzeug gab, bedankten sich Vertreter der Kriminalpolizei am gestrigen Mittwoch, 26. Juli 2023, bei dem Zeugen.

Am 10. Juni war es bei Erharting (Lkr. Mühldorf am Inn) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt worden war. Der Fahrer eines roten Kastenwagens hatte die Radfahrerin (72) erfasst und war vom Unfallort geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft Traunstein stufte dies u.a. als versuchten Mord ein.

Nach der Presseveröffentlichung meldete sich Helmut Bienenstorfer aus Pleiskirchen bei der Polizei. Ihm war am 16. Juni auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Massing (Landkreis Rottal-Inn) ein beschädigtes Fahrzeug aufgefallen, das der Polizeifahndung entsprach. Nachdem die Überprüfung des Fahrzeugs die Unfallbeteiligung erhärtete, wurde der mutmaßliche Fahrer zur Unfallzeit festgenommen. Der 46-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Am gestrigen Mittwoch, 26. Juli, bedankten sich Volker Umstätter, der Leiter der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn und Mirco Haubner, der Sachbearbeiter des Falles, persönlich bei einem Termin in der Polizeidienststelle bei Herrn Bienenstorfer. Beide betonten, dass der Hinweis für die Klärung des Falles entscheidend war und händigten Helmut Bienenstorfer ein Dankschreiben von Polizeipräsident Manfred Hauser und eine kleine Belohnung aus.