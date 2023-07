SIMBACH A.INN, PFARRKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Seit Mitte Juli kommt es in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeiinspektionen Simbach a.Inn, Bad Griesbach i.Rottal und Pfarrkirchen sowie der Polizeistation Pocking zu mehreren Wohnungseinbrüchen bzw. versuchten Wohnungseinbrüchen. Mit Pressemeldungen baten wir bereits um Hinweise aus der Bevölkerung (siehe unten). Nun ereigneten sich weitere Taten in Simbach a.Inn und in Pfarrkirchen.

In der Nacht von 24.07. auf 25.07.2023 kam es in Simbach a.Inn zu Einbrüchen in der Max-Herrndobler-Straße, der Hans-Murauer-Straße sowie am Moosgraben. Der Täter gelangte über offenstehende bzw. gekippte Fenster in die Wohnungen und Häuser. Entwendet wurde überwiegend Bargeld im mittleren 3-stelligen Eurobereich sowie eine Smartwatch und eine Kamera.

Ebenfalls in Simbach a.Inn kam es in der Josef-Hellmannsberger-Straße als auch in der Maria-Ward-Straße in der Nacht von 26.07. auf 27.07.2023 zu weiteren zwei Einbrüchen mit dem selben Vorgehen des Täters. Neben Bargeld in Höhe eines höheren 3-stelligen Eurobetrages wurde bei einem der Einbrüche auch ein Fahrzeugschlüssel entwendet.

In den frühen Morgenstunden am 26.07.2023 ereigneten sich in Pfarrkirchen ebenfalls zwei Einbrüche. In der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr gelangte der Täter wiederum über geöffnete und gekippte Fenster bzw. Terrassentüren in eine Wohnung in der Äußeren Simbacher-Straße und ein Mehrfamilienhaus in der Dr.-Krug-Straße. Hierbei konnte er ein hochwertiges Mobiltelefon, eine Smartwatch und wiederum einen Fahrzeugschlüssel entwenden. Gegen 01.00 Uhr versuchte er ebenfalls in ein Haus im Bahnweg einzusteigen und versuchte dabei zunächst ein Rollo nach oben zu schieben. Allerdings wurden Nachbarn auf den Einbrecher aufmerksam, weshalb er unerkannt flüchtete.

Die Ermittlungen zu den Einbruchsdelikten wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen stehen die genannten und bereits berichteten Einbrüche in einem Zusammenhang. Der oder die Täter verschaffen sich über offen stehende Fenster und Terrassentüren sowie über nicht versperrte Türen und außerhalb abgelegte Schlüssel Zutritt zu den Gebäuden. Bei den meisten Taten waren die Bewohner zur Tatzeit in ihren Wohnungen und Häusern. Die Räumlichkeiten werden schließlich nach schnellem Diebesgut, insbesondere Bargeld, durchsucht und entwendet. Die Tatzeit liegt in allen Fällen in den Nachtstunden und konzentriert sich auf Werktage.

Die Polizei zeigt in den relevanten Regionen nun erhöhte Präsenz. Hierzu werden die Polizeiinspektionen von Einsatzkräften der Zentralen Einsatzdienste Passau und Straubing, unter anderem mit einem Diensthundeführer, unterstützt.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet Personen, die sowohl in Simbach a.Inn als auch in Pfarrkirchen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, die sich zu den angegebenen Tatzeiträumen in den betroffenen Wohngebieten aufhielten, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Um das Risiko weiterer Einbrüche sowie weiterer Einbruchsversuche möglichst gering zu halten, sie im besten Falle sogar verhindern zu können, gibt das Polizeipräsidium Niederbayern folgende Hinweise: