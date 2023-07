LINDAU. Wie berichtet, kam es am Samstag, den 17.09.2022, zu einem Raubüberfall auf der Lindauer Insel, bei dem einem 21-jährigen Mann unter anderem ein Handy gewaltsam abgenommen wurde. Nun ermittelte die Lindauer Kripo zwei jugendliche Tatverdächtige.

Bei dem Raubüberfall wurde der 21-jährige Geschädigte durch massive Schläge und Tritte nicht unerheblich verletzt. Ihm wurden eine Schachtel Zigaretten und ein Mobiltelefon geraubt, die beiden bis dato noch unbekannten Täter entfernten sich unerkannt zu Fuß. Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und der Spurenauswertung gelang es nun den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Lindau, zwei männliche Jugendliche als Tatverdächtige zu ermitteln. Die Spur führte dabei nach Hanau in Hessen. Für ihre Berufsausbildung hielten sich die beiden zur Tatzeit 16 und 17 Jahre alten mutmaßlichen Täter im Rahmen eines Blockschulbesuchs immer wieder für mehrere Wochen in Lindau auf und verübten während eines dieser Schulaufenthalte mutmaßlich den Raubüberfall.

Beide Tatverdächtige sind der hessischen Polizei bereits wegen verschiedener Straftaten bekannt. Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalpolizeidienststellen Lindau (Bodensee) und Hanau in enger Zusammenarbeit. (KPS Lindau)

Bezugsmeldung vom 20.09.2022:

Mann wird Opfer eines Raubüberfalles

LINDAU. Am Samstag den 17.09.2022 gegen 21:50 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann in Lindau auf der Insel im Bereich der Thierschstraße von zwei bislang unbekannten Männern überfallen. Nachdem diese ihn zuvor um Feuer für eine Zigarette gebeten hatten, schlugen sie ihn unvermittelt nieder und traten ihm, am Boden liegend, noch mit den Füßen gegen den Kopf und den Oberkörper. Einer der beiden Täter nahm ihm dann ein Handy und eine Schachtel Zigaretten ab, woraufhin sie zu Fuß wegliefen. Die nach Alarmierung der Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief ergebnislos. Das Opfer wurde durch die körperlichen Angriffe leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, etwa 80 Kilogramm schwer, blonde lockige Haare, die an der Seite kurz geschnitten waren, kein Bart, keine Brille, kein Ohrschmuck/Piercings aufgefallen, heller Teint, sprach schwäbisch, komplett schwarze Kleidung mit Kapuze

Täter 2: männlich, ebenfalls etwa 16 bis 20 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß, dünn/hager, braune kurze Haare, die zur Seite gekämmt waren, kein Bart, keine Brille, kein Ohrschmuck/Piercings aufgefallen, heller Teint, komplett schwarze Kleidung mit Kapuze.

Die polizeilichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizeistation Lindau übernommen, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08382/910-0 entgegen nimmt. (KPS Lindau)

