ALTUSRIED OT KIMRATSHOFEN. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 26.07.2023 gegen 15:45 Uhr auf der Staatsstraße 1308 zwischen Kimratshofen und Hettisried. Hierbei stießen zwei Pkw frontal zusammen.

Zunächst wurde davon ausgegangen, dass die 38-jährige Fahrerin eines Audi auf Höhe von Schieten aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen ist und dort mit dem entgegenkommenden Seat eines 18-Jährigen kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde anhand aufgefundener Spuren folgender Hergang rekonstruiert: Der 18-Jährige, welcher mit seinem Seat in Richtung Kimratshofen fuhr, kam im Vorfeld aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte zweimal die Schutzplanke. Die Fahrerin des Audi bemerkte den auf ihrer Spur entgegenkommenden Pkw und wich nach links aus. Währenddessen lenkte der Fahrer des Seat sein Fahrzeug wieder zurück auf seine Fahrspur, wo es dann zum frontalen Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Bei dem Unfall wurden die Fahrerin des Audi sowie ihre beiden Kinder schwer verletzt. Der 18-jährige Fahrer des Seat erlitt leichte Verletzungen. Zwei Verletzte wurden mittels zweier Hubschrauber in eine Klinik gebracht, zwei Verletzte mittels Rettungswagen. Die St 1308 war aufgrund der Versorgung der Verletzten sowie der Aufnahme- und Aufräumarbeiten für knapp vier Stunden gesperrt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

(VPI Kempten)

