1234. Brand auf Baustelle – Planegg

Am Mittwoch, 26.07.2023, gegen 06.00 Uhr, wurde die Münchner Polizei telefonisch über den Notruf verständigt, dass auf einer Baustelle in Planegg, Am Klopferspitz, zwei Baumaschinen gebrannt hatten. Die freiwillige Feuerwehr wurde ebenfalls verständigt. Das Feuer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte allerdings schon aus. Die beiden ausgebrannten Baumaschinen standen in räumlichen Abstand zueinander. Bei der Baustelle handelt es sich um einen Erweiterungsbau für die dortige U-Bahn (U 6, Martinsried).

Die weiteren Ermittlungen wurden nun von der Münchner Kriminalpolizei übernommen. Es stellte sich dabei heraus, dass zusätzlich an drei weiteren Baumaschinen ein Brandschaden entstanden war. Die Ermittlungen werden hier wegen Brandstiftung geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen machen können, die Hinweise auf mögliche Täter bzw. den Tatablauf geben können. Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.