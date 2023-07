SCHEßLITZ, LKR. BAMBERG. Am Dienstag versuchte ein 38-Jähriger mehrere Autos in Scheßlitz aufzubrechen. Eine Streife der Polizei Bamberg-Land nahm den Mann fest. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er am späten Dienstagnachmittag einen Mann beobachtet hatte, der offensichtlich versuchte einen Hyundai am Klinikum Scheßlitz aufzubrechen. Aufgrund des Zeugenhinweises konnte die eingesetzte Streife den Tatverdächtigen festnehmen. Anschließend durchsuchten sie den Mann und fanden dabei einen Schraubenzieher und mehrere Cuttermesser sowie ein Taschenmesser. Weiterhin stellte sich heraus, dass er sich Zugang zu einem VW Golf verschafft hatte, um diesen kurzzuschließen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über tausend Euro. Die Beamten stellten den VW Golf sicher. Im weiteren Verlauf übernahm die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen.

Der 38-jährige Pole muss sich nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen strafrechtlich verantworten. Er befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.