KIRCHHAM, LKR. PASSAU. Im Zuge der Erweiterung der Autobahn A 94 sind bei Bauarbeiten menschliche Überreste gefunden worden.

Bei Baggerarbeiten sind am Dienstag, 25.07.2023, menschliche Überreste in Form eines Schädels gefunden worden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Überresten um einen vor- oder frühgeschichtlichen Fund handeln könnte. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau und der zuständige Kreisarchäologe des Landratsamtes Passau sind in die Untersuchungen eingebunden.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 15.15 Uhr