FÜRTH. (883) Am Freitagnachmittag (21.07.2023) ereignete sich in der Fürther Billinganlage ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem sich eine 59-jährige Frau schwere Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.



Die 59-Jährige war gegen 16:15 Uhr mit ihrem Fahrrad stadteinwärts auf dem Radweg der Hochstraße in Richtung Billinganlage unterwegs und überquerte hierbei die Vacher Straße. Zur gleichen Zeit bog eine entgegenkommende 37-jährige Frau mit ihrem VW Touran von der Hochstraße nach rechts in die Vacher Straße ab. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit der Radfahrerin, wodurch diese zu Boden stürzte. Die 59-Jährige zog sich hierbei knöcherne Verletzungen im Bein zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sind die Beamten auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.



